В Україні завтра, 11 листопада, у більшості регіонів будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 2 до 3,5 черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.