Генштаб ЗСУ підтвердив удар по російському заводу «Ставролен». Фото:

https://racurs.ua/ua/n210243-genshtab-zsu-pidtverdyv-udar-po-rosiyskomu-zavodu-stavrolen.html

Ракурс

Сили оборони України уразили завод «Ставролєн» та склад боєприпасів.

Вночі у середу, 12 листопада, було уражено інфраструктуру підприємства «Ставролєн», що в Будьоновську Ставропольського краю РФ. Це було зроблено в рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб російської «оборонки». У районі цілі фіксувалися численні вибухи та пожежа. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Зазначається, що цей завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого підприємство виробляє і складові частини до БпЛА.

А в Донецькій області в районі окупованого населеного пункту Новий Світ було уражено склад боєприпасів. Зафіксовано ураження цілі та вибухи, наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, вночі 12 листопада дрони атакували російський Будьоновськ. Ціллю атаки могло стати газопереробний завод «Ставролен». У соцмережах писали про «три точних влучання».