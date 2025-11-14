Новини
Сили оборони вдарили ракетами «Нептун» по цілях у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ уразили «Нептунами» пункт базування кораблів у Новоросійську — Генштаб

14 лис 2025, 18:41
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 14 листопада, уразили пункт базування кораблів «Новороссийск» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Застосовувалось українське озброєння, зокрема ракети «Нептун» та ударні БпЛА різних типів, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що здійснено ураження:

  • цінної інфраструктури порту;
  • нафтового термінала «Шесхаріс»;
  • пускової установки зі складу ЗРК С400 і сховища ракет.

Зафіксовані подальші детонації та пожежа. Ступінь збитків уточнюється.

Термінал «Шесхаріс» — один з найбільших нафтоналивних комплексів з перевалки нафти і нафтопродуктів на півдні рф. Задіяний у забезпеченні угруповань збройних сил держави-агресора, які ведуть бойові дії в Україні, — додали у Генштаб.

Також уражено:

  • нафтопереробний завод «Саратовський» у Саратовській області РФ. Підтверджено ураження цілі. Зафіксовано вибухи з подальшим горінням на території об'єкту. Це підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження уточнюються;
  • інфраструктуру підприємства зберігання пально-мастильних матеріалів «Комбінат Крістал» у районі Енгельса Саратовської області РФ. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшим горінням на території об'єкту.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України, — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео влучань у Новоросійську.

Джерело: Ракурс


