Росіяни знову атакували автомобіль швидкої допомоги на Херсонщині, фото: «Українське радіо»

Рашисти атакували дроном автомобіль «швидкої», що прибув на виклик у Херсоні

17 лис 2025, 08:58
999

Російські загарбники вчора, 16 листопада, близько 22.30 здійснили удар по Дніпровському району Херсона за допомогою безпілотника.

Вибуховий пристрій скинули на автомобіль швидкої медичної допомоги, що прибула на виклик, повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

У результаті атаки постраждав фельдшер та водій карети швидкої. Пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


