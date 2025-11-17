Новости
Россияне снова атаковали автомобиль скорой помощи в Херсонской области, фото: «Украинское радио»

Рашисты атаковали дроном автомобиль «скорой», прибывший на вызов в Херсоне

17 ноя 2025, 08:58
Російські загарбники вчора, 16 листопада, близько 22.30 здійснили удар по Дніпровському району Херсона за допомогою безпілотника.

Вибуховий пристрій скинули на автомобіль швидкої медичної допомоги, що прибула на виклик, повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

У результаті атаки постраждав фельдшер та водій карети швидкої. Пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


