Рашисти вдарили по цивільній автівці на Сумщині — загинув водій

Рашисти скоїли черговий воєнний злочин

https://racurs.ua/ua/n210329-rashysty-vdaryly-po-cyvilniy-avtivci-na-sumschyni-zagynuv-vodiy.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 16 листопада, вдарили по цивільній автівці поблизу прикордонної Великої Писарівки на Сумщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

На жаль, 60-річний водій загинув на місці від отриманих травм. Це була небайдужа людина, яка робила свій внесок у спільну справу оборони. Такі люди — опора своїх громад і тих, хто захищає область, — зазначив Григоров. — Війна не вперше боляче торкнулася цієї родини.

Кожна така трагедія нагадує, які випробування щодня несуть сім’ї нашого регіону, — додав він.

Прес-служба Сумської обласної прокуратури повідомляє, що чоловік, за попередніми даними, загинув внаслідок удару ворожого безпілотника.

Він на власній автівці планував поїхати до селища Велика Писарівка, де раніше проживав, однак по дорозі його транспортний засіб атакував ворог, — розповіли в прокуратурі.

Тіло загиблого виявили сьогодні.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).