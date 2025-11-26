Росіяни вдарили по фермі на Чернігівщині, там загинули понад 1 тис. свиней. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210518-rosiyany-vdaryly-po-fermi-na-chernigivschyni-zagynuly-ponad-1-tys-svyney.html

Ракурс

Фермерське господарство на Чернігівщині зазнало російських обстрілів.

У Чернігівському районі російські ударні БпЛА типу «Герань» атакували ферму. Були зруйновані господарські будівлі, а також загинули близько 1 тис. свиней. Про це поліція Чернігівської області та голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомили у Telegram.

Також російський дрон атакував Городнянське лісництво у Чернігівському районі. Там були пошкоджені транспортні засоби, майстерня й адміністративна будівля.

Поліція внесла відомості про події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Крім того, в ОВА поінформували про що упродовж минулої доби росіяни дронами атакували підприємства у різних районах, а також били по житлових будинках.

Зокрема, в Сновську ворог вдарив по транспортній інфраструктурі, також вибухи гриміли на території агропідприємства. Там був пошкоджений елеватор і рукави для зберігання зерна.

У Корюківській громаді. FPV-дрони атакували декілька населених пунктів. В одному з сіл через атаку дрона пошкоджена адмінбудівля й вантажівки. А в Ніжинському і Новгород-Сіверському районах через удари рф були пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, 3 жовтня російська армія вдарила дронами-камікадзе по сільськогосподарському підприємству у Нововодолазькій громаді на Харківщині. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа, яка охопила вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м. Тоді постраждав співробітник підприємства та загинули 13 тис. свиней.