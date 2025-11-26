Російські загарбники сьогодні, 26 листопада, вранці обстріляли з РСЗВ село Новокаїри Милівської громади Херсонської області.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок влучань снарядів у селі пошкоджено кілька житлових будинків, один з яких зазнав значних руйнувань. В оселях понівечено вікна, фасади та двері, — розповіли в ОВА. — Інформація щодо постраждалих не надходила.