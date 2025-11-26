Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Новокаїрів, фото: Херсонська ОВА
Рашисти обстріляли з РСЗВ село на Херсонщині — пошкоджені будинки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n210530-rashysty-obstrilyaly-z-rszv-selo-na-hersonschyni-poshkodjeni-budynky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 26 листопада, вранці обстріляли з РСЗВ село Новокаїри Милівської громади Херсонської області.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Внаслідок влучань снарядів у селі пошкоджено кілька житлових будинків, один з яких зазнав значних руйнувань. В оселях понівечено вікна, фасади та двері, — розповіли в ОВА. — Інформація щодо постраждалих не надходила.
Крім того, сьогодні, орієнтовно о 17.20, рашисти обстріляли Чорнобаївку.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих:
- бригада «швидкої» на місці надала меддопомогу 70-річному чоловіку, який дістав контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми;
- 65-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, її госпіталізували;
- бригада «швидкої» доставила до лікарні 78-річного чоловіка та 72-річну жінку. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.