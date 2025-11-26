Новости
Последствия российского обстрела Новокаирова, фото: Херсон ОВА

Расисты обстреляли из РСЗВ село в Херсонской области — повреждены дома (ФОТО)

26 ноя 2025, 19:59
Російські загарбники сьогодні, 26 листопада, вранці обстріляли з РСЗВ село Новокаїри Милівської громади Херсонської області.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок влучань снарядів у селі пошкоджено кілька житлових будинків, один з яких зазнав значних руйнувань. В оселях понівечено вікна, фасади та двері, — розповіли в ОВА. — Інформація щодо постраждалих не надходила.

Крім того, сьогодні, орієнтовно о 17.20, рашисти обстріляли Чорнобаївку.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих:

  • бригада «швидкої» на місці надала меддопомогу 70-річному чоловіку, який дістав контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми;
  • 65-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, її госпіталізували;
  • бригада «швидкої» доставила до лікарні 78-річного чоловіка та 72-річну жінку. У них контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Наслідки російського обстрілу Новокаїрів, фото: Херсонська ОВА

Источник: Ракурс


