Наслідки російського обстрілу Херсона 27 листопада, фото: ДСНС

Ракурс

Російські загарбники обстріляли один із районів Херсона.

Внаслідок влучання снаряда загорілася нежитлова будівля — за попередньою інформацією існувала ймовірність, що всередині могли перебувати люди. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Пожежно-рятувальний підрозділ оперативно прибув на місце події. Під час проведення робіт рятувальники виявили жінку в задимленому приміщенні, вивели її у безпечне місце та передали працівникам екстреної медичної допомоги, — розповіли у відомстві.

Прес-служба Херсонської МВА сьогодні повідомила, що через російські удари по критичній інфраструктурі громади були частково знеструмлені Комишани та Приозерне.

Наразі енергетикам вже вдалося відновити електропостачання у Комишанському старостаті.

Крім того, співробітники поліції доставили до лікарні 72-річного жителя Благовіщенського.