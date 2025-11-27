Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Херсона 27 листопада, фото: ДСНС
У Херсоні після російського обстрілу із задимленої будівлі врятували жінку (ФОТО)
Російські загарбники обстріляли один із районів Херсона.
Внаслідок влучання снаряда загорілася нежитлова будівля — за попередньою інформацією існувала ймовірність, що всередині могли перебувати люди. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.
Пожежно-рятувальний підрозділ оперативно прибув на місце події. Під час проведення робіт рятувальники виявили жінку в задимленому приміщенні, вивели її у безпечне місце та передали працівникам екстреної медичної допомоги, — розповіли у відомстві.
Прес-служба Херсонської МВА сьогодні повідомила, що через російські удари по критичній інфраструктурі громади були частково знеструмлені Комишани та Приозерне.
Наразі енергетикам вже вдалося відновити електропостачання у Комишанському старостаті.
Крім того, співробітники поліції доставили до лікарні 72-річного жителя Благовіщенського.
Чоловік постраждав унаслідок атаки ворожого безпілотника на авто. У нього — мінно-вибухова травма, травматична неповна ампутація лівої стопи, пошкодження правої ноги. Медики надають потерпілому всю необхідну допомогу, — розповіли у МВА.