Последствия российских обстрелов Херсона 27 ноября, фото: ГСЧС

В Херсоне после российского обстрела из задымленного здания спасли женщину (ФОТО)

27 ноя 2025, 12:22
Російські загарбники обстріляли один із районів Херсона.

Внаслідок влучання снаряда загорілася нежитлова будівля — за попередньою інформацією існувала ймовірність, що всередині могли перебувати люди. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Пожежно-рятувальний підрозділ оперативно прибув на місце події. Під час проведення робіт рятувальники виявили жінку в задимленому приміщенні, вивели її у безпечне місце та передали працівникам екстреної медичної допомоги, — розповіли у відомстві.

Прес-служба Херсонської МВА сьогодні повідомила, що через російські удари по критичній інфраструктурі громади були частково знеструмлені Комишани та Приозерне.

Наразі енергетикам вже вдалося відновити електропостачання у Комишанському старостаті.

Крім того, співробітники поліції доставили до лікарні 72-річного жителя Благовіщенського.

Чоловік постраждав унаслідок атаки ворожого безпілотника на авто. У нього — мінно-вибухова травма, травматична неповна ампутація лівої стопи, пошкодження правої ноги. Медики надають потерпілому всю необхідну допомогу, — розповіли у МВА.

Наслідки російського обстрілу Херсона 27 листопада, фото: ДСНС

