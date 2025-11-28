Рашисти змінили тактику на Покровському напрямку, фото: SafeReactor

https://racurs.ua/ua/n210577-rosiyany-zminyly-taktyku-shturmiv-na-pokrovskomu-napryamku-nacgvardiya.html

Ракурс

Ситуація на Покровському напрямку фронту свідчить про зміни в тактиці російських окупаційних військ — вони більше не покладаються на масовані штурми із залученням бронетехніки.

Про це телеефірі заявив речник Національної гвардії Руслан Музичук, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зараз ворог не покладається на масовані штурми із використанням бронетехніки (на Покровському напрямку — ред.), тобто не створює «ламаючі» штурми, наступи на відкритому просторі, які спрямовані на швидке та раптове просування чи проривання лінії оборони, — зазначив Музичук.

За його словами, хоча ворог активно використовує авіацію і артилерію для ослаблення української оборони, проте дрони дозволяють вчасно виявляти ці штурми.:

Навіть за останні осінні місяці великих штурмів із застосуванням бронетехніки було відносно небагато, порівняно не лише з 2022 роком, а й з 2024. Ми зараз говоримо про таке поняття як «кілзона», яка працює в обидві сторони лінії зіткнення.

Музичук зазначив, що «кілзона» — це ділянка фронту, де противник фактично не може просуватися своїми великими піхотними групами. Тому окупанти застосовують тактику малих піхотних груп.

Те саме стосується застосування бронетехніки, тому що фактично на глибину до 15−20 кілометрів у кожен бік від лінії бойового зіткнення є «кілзона», де активно застосовуються дрони різного типу, і також є дрони з великим радіусом ураження типу «Ланцет». Зараз бачимо дешевші аналоги — це «Молнія», — додав він.

Джерело: «Укрінформ»