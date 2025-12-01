Рашисти за добу втратили понад 1 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 173 тис. 920 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 60 осіб. Про це сьогодні, 1 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 387 танків;

23 тис. 678 бойових броньованих машин;

34 тис. 754 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 552 одиниці РСЗВ;

1 тис. 253 одиниці засобів ППО;

430 літаків;

347 гелікоптерів;

86 тис. 90 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 24 крилаті ракети;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

68 тис. 583 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 10 одиниць спеціальної техніки.

Рашисти вчора, 30 листопада, завдали 56 авіаударів, скинувши 139 керованих авіабомб, а також здійснили 4 тис. 309 обстрілів, зокрема 93 — із РСЗВ, та задіяли 6 тис. 62 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

Тихе Дніпропетровської області;

Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве, Веселянка, Лук’янівське, Григорівське Запорізької області;

Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.