Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 173 тис. 920 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 60 осіб. Про це сьогодні, 1 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 387 танків;
- 23 тис. 678 бойових броньованих машин;
- 34 тис. 754 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 552 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 253 одиниці засобів ППО;
- 430 літаків;
- 347 гелікоптерів;
- 86 тис. 90 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 24 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 68 тис. 583 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 10 одиниць спеціальної техніки.
Рашисти вчора, 30 листопада, завдали 56 авіаударів, скинувши 139 керованих авіабомб, а також здійснили 4 тис. 309 обстрілів, зокрема 93 — із РСЗВ, та задіяли 6 тис. 62 дрони-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:
- Тихе Дніпропетровської області;
- Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве, Веселянка, Лук’янівське, Григорівське Запорізької області;
- Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога.