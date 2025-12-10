Схему продажу списаних військових кораблів ЗСУ викрили в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210794-eks-chynovnyk-minoborony-pogoriv-na-nezakonnomu-prodaji-spysanyh-korabliv-zsu.html

Ракурс

Схему продажу списаних військових кораблів ЗСУ викрили правоохоронці.

Колишній посадовець Міністерства оборони, маючи доступ до документів про списання майна, вступив у змову з двома представниками підприємства ДСП «Укрспецторг», яке мало утилізувати судна. Про це прес-служба Офісу генерального прокурора та поліції Києва повідомили у Telegram.

Мова йде про шість кораблів ВМС, які замість утилізації продали як металобрухт. Для продажу було штучно занижено технічний стан та оцінку. А конкурс провели формально під заздалегідь визначену компанію. Таким чином обране спільниками підприємство отримало неправомірну вигоду, а державі було завдано збитків на понад 900 тис. грн.

Трьом особам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 (злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

