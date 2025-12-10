Новини
Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів, фото: Юлія Свириденко

Електронний документ у «Резерв+" стає основним для військовозобов’язаних — прем'єр

10 гру 2025, 21:07
Кабінет міністрів України сьогодні, 10 грудня, оновив порядок оформлення військово-облікових документів — відтепер вони створюються виключно в електронному форматі

Таким чином, електронний документ у «Резерв+" стає основним для військовозобов’язаних. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+, — зазначила вона. — Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

За словами Свириденко, перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

Для реалізації змін Уряд оновив постанови № 1487 і № 559, — додала прем'єр.

Джерело: Ракурс


