Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

151 БПЛА та три ракети атакували Україну в ніч на 11 грудня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

11 гру 2025, 11:22
Російські загарбники в ніч на сьогодні 11 грудня (з 19.00 10 грудня) завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного базування.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких:

  • три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Курська область РФ);
  • 151 ударний БПЛА типу Shahed, «Гербера» (близько 120 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського й Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Основний напрямок удару — Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей:

  • 83 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);
  • дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 69 ударних БПЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях, — зазначили в Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


