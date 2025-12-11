151 БПЛА та три ракети атакували Україну в ніч на 11 грудня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n210817-151-bpla-ta-try-rakety-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-11-grudnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні 11 грудня (з 19.00 10 грудня) завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного базування.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких:
- три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Курська область РФ);
- 151 ударний БПЛА типу Shahed, «Гербера» (близько 120 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського й Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Основний напрямок удару — Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей:
- 83 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);
- дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
Зафіксовано влучання 69 ударних БПЛА та однієї балістичної ракети Іскандер-М/KN-23 на 34 локаціях, — зазначили в Повітряних силах.