Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Російські загарбники в ніч на сьогодні 11 грудня (з 19.00 10 грудня) завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного базування.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 154 засобів повітряного нападу, серед яких:

три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Курська область РФ);

151 ударний БПЛА типу Shahed, «Гербера» (близько 120 із них — «шахеди») із напрямків російських Курська, Орла, Шаталово та Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського й Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Основний напрямок удару — Кременчук, на Полтавщині. Також були атаковані Одещина та прифронтові території, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 85 повітряних цілей:

83 ворожі БПЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів);

дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.