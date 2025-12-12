Представлено пам’ятну монету, присвячену операції «Павутина», фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n210861-operaciya-pavutyna-sbu-ta-nacbank-prezentuvaly-pam-yatnu-monetu-foto.html

Ракурс

СБУ та Нацбанк України презентували пам’ятну монету, присвячену спецоперації «Павутина».

Про це сьогодні, 12 грудня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що монета має номінал 5 гривень, її запланований тираж — 75 тис. одиниць у сувенірному пакуванні:

на аверсі монети в центрі композиції розміщено образ Троянського коня, за яким проглядається силует вантажівки. Вони символізують приховане перевезення FPV-дронів на територію РФ та відсилають до давньогрецької легенди про хитрість, яка дозволила воїнам непомітно увійти до ворожого міста;

на реверсі зображено силует дрона з бойовою частиною та напис «117 FPV ДРОНІВ». Саме стільки безпілотників було задіяно у спецоперації. Центральний елемент — дзеркальний силует великого стратегічного літака, що символізує головну ціль удару.

Служба безпеки України вкотре продемонструвала, що українська сміливість, помножена на інтелект і винахідливість, здатна здійснити навіть те, що на перший погляд здається неможливим, — наголосив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Спецоперація СБУ «Павутина» відбулася 1 червня 2025 року. В результаті спеціальними FPV-дронами було уражено 41 військовий літак одразу на чотирьох аеродромах російських загарбників. Загальна сума втрат Росії становила понад 7 млрд дол. США.