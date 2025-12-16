Новини
Знищення російської техніки, скріншот відео

«Технікоцид» — сім російських гармат та робота знищили дрони на Костянтинівському напрямку (ВІДЕО)

16 гру 2025, 22:24
999

На Костянтинівському напрямку захисники України з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу влаштували «тотальний технікоцид» російським загарбникам.

Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Поки росіяни тероризують цивільних і обрубують світло у наших рідних містах — ми обрубуємо їм логістику, — наголошують у бригаді. — Наші пілоти «вирізали» на Костянтинівському напрямку 7 гармат, з десяток транспортних засобів та НРК. А ще вполювали рідкісного звіра — реактивну установку «Град-П», яку росіяни розробляли для експорту.

