Знищення російської техніки, скріншот відео
«Технікоцид» — сім російських гармат та робота знищили дрони на Костянтинівському напрямку (ВІДЕО)
На Костянтинівському напрямку захисники України з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу влаштували «тотальний технікоцид» російським загарбникам.
Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Поки росіяни тероризують цивільних і обрубують світло у наших рідних містах — ми обрубуємо їм логістику, — наголошують у бригаді. — Наші пілоти «вирізали» на Костянтинівському напрямку 7 гармат, з десяток транспортних засобів та НРК. А ще вполювали рідкісного звіра — реактивну установку «Град-П», яку росіяни розробляли для експорту.