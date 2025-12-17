Російська армія не відмовляється від наступальних дій, фото: соціальні мережі

Ракурс

Росія для ведення стратегічної наступальної операції наростила угруповання до чисельності близько 710 тис. осіб.

Попри суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла. Про це сьогодні, 17 грудня, у своєму Telegram- каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Сирський зазначив, що взяв участь у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн», що відбулося у форматі відеоконференції. Під час зустрічі він навів конкретні приклади успішних дій Сил оборони України:

завдяки активним пошуково-ударним діям українським військам вдалося відкинути окупантів від Куп’янська та взяти під контроль майже 90% території міста;

на Покровському напрямку ворог уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста;

також відбито 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Удачне західніше Покровська.

Окрім дій на фронті Україна системно посилює тиск на противника вглиб його території. Ми успішно вражаємо об'єкти критичної інфраструктури рф засобами Deep Strike. У результаті цих ударів прямі та непрямі втрати росії з початку року становлять загалом 21,5 млрд доларів США, — додав він.

Сирський зазначив, що загалом поточна ситуація на фронті, залишається складною і закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, передусім для розвитку спроможностей протиповітряної та протиракетної оборони, а також для дальнього вогневого ураження.