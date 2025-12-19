Російський розвідувальний безпілотник розбився у Туреччині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210999-rosiyskyy-dron-rozvidnyk-vpav-u-turechchyni-foto.html

Ракурс

Російський розвідувальний безпілотник розбився у Туреччині.

У сільській місцевості у районі Ізміт, який розташований на півдні країни, місцеві жителі знайшли дрон і повідомили про це місцевій владі. БпЛА з російською зіркою на корпусі виявили у полі. Про це повідомили видання Haber 7 та Turkey Today.

На місці події працювали підрозділи жандармерії. Правоохоронці почали розслідування за фатом падіння повітряної цілі.

Попередньо відомо, що це — російський безпілотник типу «Орлан». Ці БпЛА армія РФ використовує для розвідки. Вони не містять вибухівки.

Як відомо, це вже другий за тиждень інцидент з безпілотниками — 15 грудня турецькі F-16 збили неідентифікований дрон над Чорним морем.

Нагадаємо, дайвери знайшли біля берегів Великої російський пристрій стеження — гідролокаційний буй RGB-1A, який зазвичай використовують літаки Ту-142М. Експерти припускають, що цей пристрій був скинутий недавно, бо про це свідчить відсутність значних морських наростів на них.

Джерела: Turkey Today, Haber 7