Літак F-16, фото: «Вікіпедія»

Під час російської атаки в ніч на сьогодні, 23 грудня, більшість російських ракет перехопили пілоти літаків F-16.

При цьому кількість ракет до систем ППО та авіаційного класу «повітря-повітря» від західних партнерів надходить не в тій кількості, яка сьогодні потрібна Україні. Про це в телеефірі заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Переважну більшість (ракет — ред.) перехоплено пілотами тактичної авіації. Саме льотчики F-16 долучились сьогодні до відбиття цього удару крилатих ракет, — розповів Ігнат.

Хочу наголосити, що ракети — як авіаційні класу «повітря-повітря», так і ракети, які до наших систем протиповітряної оборони, — це доволі дефіцитний товар для нас на сьогоднішній день, — додав він.

За словами Ігната, на дефіциті ракет наголошують і льотчики в своїх інтерв’ю, і вище військове керівництво. Зокрема, під час нещодавньої зустрічі з партнерами на необхідності посилення ППО як самими комплексами, так і ракетами, наголошував президент України Володимир Зеленський.

Тому що деякі комплекси взагалі стоять, власне, без них. І таким чином, завдяки тому, що ракети, як до літаків, так і до наземних комплексів, надходять не в тій кількості, що нам хотілося б, звісно, але надходять, ми сьогодні такі атаки можемо відбивати", — зазначив Ігнат.

Окрім F-16, повітряну атаку відбивали також «Міражі», МіГ-29, Су-27, безпілотники-перехоплювачі та мобільні вогневі групи.

Ігнат зауважив, що переважна кількість ударів ворога припадає на енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України та портову інфраструктуру Одеської області.

Він додав, що аналіз уламків ракет та «шахедів» засвідчує, що ворог застосовує засоби ураження, які буквально сходять з конвеєра:

Вивчаються уламки «шахедів», вивчаються уламки ракет. Ну і по тих уламках навіть видно, що ракети буквально з конвеєра противник доставляє на свої засоби — чи то кораблі, чи то літаки, і запускає.

