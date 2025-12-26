Дрони атакували Волгоградський НПЗ у Росії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211115-drony-znovu-vdaryly-po-volgogradskomu-npz-v-rosiyi-video.html

Ракурс

Невідомі дрони атакували Волгоград у Російській Федерації.

Місцеві жителі нарахували щонайменше 20 вибухів в Красноармійському районі міста, а в небі було видно яскраві спалахи. Безпілотники летіли надто низько. Про це пишуть російські та моніторингові Telegram-канали.

Внаслідок атаки виникла пожежа у районі нафтопереробного заводу «Лукойл-Волгограднефтепереработка», який є одним із найбільших у Росії.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що вночі підрозділи ППО «відбивали атаку БпЛА». Традиційно влада стверджує про відсутність руйнувань.

Як відомо, НПЗ /"Лукойл-Волгограднафтопереробка" вважається одним із ключових підприємств, обсяг максимальної потужності якого становить 15,7 млн т на рік. Цей нафтопереробний завод випускає бензин, дизельне паливо та авіаційне паливо.

Нагадаємо, 25 грудня Повітряні сили ЗСУ крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow вдарили по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Це підприємство постачає російській армії дизельне пальне та авіаційний гас.