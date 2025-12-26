Росіяни завдали ракетного удару по Умані. Фото:

Російська армія у п’ятницю, 26 грудня, атакувала Черкащину.

На другий день Різдва ворог завдав ракетного удару по Умані на Черкащині. Наразі відомо про шістьох травмованих. Серед постраждалих — двоє дітей. Усім цим людям надають потрібну допомогу. Про це голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив у Telegram.

За його інформацією, внаслідок обстрілу в місті були зафіксовані руйнування житлової інфраструктури. На місці удару працюють усі необхідні служби.

Перед влучанням Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Умань. Згодом моніторингові пабліки писали про вибух у місті.

Нагадаємо, 26 грудня російська авіація атакувала Запорізький район КАБом, який влучив у приватний будинок. Внаслідок бомбардування загинув 58-річний чоловік, а поранення дістали двоє жінок та чоловік.