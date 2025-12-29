Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 грудня (з 21.00 28 грудня) атакували Україну загалом 25 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів, близько 15 із них «шахеди».
Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла та Міллєрово, а також із Гвардійського в окупованому Криму та окупованого Донецька.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання чотирьох ударних БПЛА на двох локаціях.