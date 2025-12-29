Новости
Ракурс
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

21 БПЛА атаковал Украину в ночь на 29 декабря — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)

29 дек 2025, 11:02
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 грудня (з 21.00 28 грудня) атакували Україну загалом 25 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів, близько 15 із них «шахеди».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла та Міллєрово, а також із Гвардійського в окупованому Криму та окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 21 ворожий БПЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання чотирьох ударних БПЛА на двох локаціях.

Источник: Ракурс


