Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Коли скасують воєнний стан, розповів Зеленський

29 гру 2025, 11:46
Воєнний стан завершиться, коли в Україні з’являться гарантії безпеки, які включають моніторинг і присутність партнерів.

Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання «Новини.Live».

За словами Зеленського перемир’я саме по собі не означає завершення війни:

Завершення воєнного стану буде в момент, коли в України з’являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реально ця війна не закінчиться — ми не можемо визнати, що вона закінчилася. Тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії.

Зеленський зазначив, що гарантії безпеки мають включати «моніторинг партнерів і їх присутність».

Остаточне рішення також ухвалюватимуть з урахуванням позиції військового командування та готовності інфраструктури.

