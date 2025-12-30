В Україні очікуються небезпечні погодні умови, фото: Peter Nijenhuis / Flickr

В Україні завтра, 31 грудня, очікуються небезпечні метеорологічні явища в Україні.

Про це попереджає прес-служба Українського Гідрометцентру.

31 грудня вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пориви вітру 15−20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий, — розповіли синоптики.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

Крім того, у період 31 грудня — 2 сiчня у верхiв’ях Днiстра та на його гiрських притоках (Львiвська та Iвано-Франкiвська області) очікується інтенсивне утворення шуги, на окремих дiлянках рiчок — встановлення льодоставу.

При цьому можливе формування зажорiв льоду з пiдвищенням рiвнiв води на 0,3−1,0 м над рiвнями, котрі були станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 30 грудня. Без загрози негативних наслідків.

Зазначається, що 31 грудня погоду визначатиме тилова частина циклону з центром на північний схід від України, що зумовить зимову погоду з невеликим снігом, рвучким західним та північно-західним вітром і слабким, місцями помірним морозом вночі та невеликою від'ємною температурою в більшості областей вдень.