Рашисти в ніч на 2 грудня двічі атакували безпілотниками Запоріжжя, фото: ДСНС

Наслідки атаки російських безпілотників на Запоріжжя показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)

2 січ 2026, 11:41
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 грудня, двічі атакували Запоріжжя ударними БПЛА.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

  • перша хвиля сталася пізно ввечері 1 січня. Виникли три пожежі — загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі;
  • друга атака — близько 02.00 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників.

Постраждалих внаслідок цих російських атак немає.

Рашисти в ніч на 2 грудня двічі атакували безпілотниками Запоріжжя, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


