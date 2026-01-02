Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти в ніч на 2 грудня двічі атакували безпілотниками Запоріжжя, фото: ДСНС
Наслідки атаки російських безпілотників на Запоріжжя показала ДСНС (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211220-naslidky-ataky-rosiyskyh-bezpilotnykiv-na-zaporijjya-pokazala-dsns-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 грудня, двічі атакували Запоріжжя ударними БПЛА.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- перша хвиля сталася пізно ввечері 1 січня. Виникли три пожежі — загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі;
- друга атака — близько 02.00 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників.
Постраждалих внаслідок цих російських атак немає.