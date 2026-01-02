Рашисты в ночь на 2 декабря дважды атаковали беспилотниками Запорожье, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 грудня, двічі атакували Запоріжжя ударними БПЛА.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

перша хвиля сталася пізно ввечері 1 січня. Виникли три пожежі — загорілася нежитлова прибудова до багатоповерхівки та дві господарчі споруди. Уламками пошкоджено житлові будинки, дорожнє покриття та автомобілі;

друга атака — близько 02.00 2 січня. Внаслідок удару спалахнув торговий центр. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, сапери ДСНС обстежили територію на наявність небезпечних уламків безпілотників.

Постраждалих внаслідок цих російських атак немає.