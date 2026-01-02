Кирило Буданов, фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс президента.

Про це Буданов сьогодні, 2 січня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Продовжую служити Україні. Вважаю посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед країною. Для мене це честь і відповідальність — в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави, — зазначив Буданов.

Він також подякував усім бойовим побратимам та всій команді ГУР МО України за спільну роботу:

Нам далі робити своє - бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру. Продовжуємо разом боротися за вільне та безпечне майбутнє України! Вистоїмо!

Нагадаємо, Зеленський сьогодні повідомив, що запропонував Буданову очолити Офіс президента.

За словами Зеленського, Україні зараз «потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах», і Буданов «має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів»

Попереднього очільника Офісу президента — Андрія Єрмака — було звільнено 28 листопада, після того, як він написав заяву про відставку.