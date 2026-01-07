Новини
Наслідки російського обстрілу Херсона 7 січня, фото: Херсонська єпархія УПЦ

Рашисти обстріляли кафедральний собор у Херсоні (ФОТО)

7 січ 2026, 21:26
999

Російські загарбники сьогодні, 7 січня, обстріляли Свято-Духівський кафедральний собор у Херсоні.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

7 січня 2026 року, в день свята Різдва Христового, російськими військами було обстріляно Свято-Духівський кафедральний собор м. Херсон, — вказано в повідомленні. — В результаті обстрілу один зі снарядів влучив в головний купол собору, а один впав на території храму.

Зазначається, що постраждалих внаслідок цього обстрілу немає.

Наслідки російського обстрілу Херсона 7 січня, фото: Херсонська єпархія УПЦ

Нагадаємо, 5 січня на Херсоні внаслідок удару російського дрона загинув настоятель Покровського храму села Орлове протоієрей Георгій Горбенко.

Джерело: Ракурс


