У Києві затримали іноземця з великою партією кокаїну, фото: Нацполіція

Ракурс

У Києві затримали 37-річного іноземця, який налагодив постачання та продаж наркотиків у столиці.

Про це сьогодні, 8 січня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що зловмисника затримали на одній з вулиць міста, коли він перевозив у орендованому мікроавтобусі наркотики для подальшої реалізації.

Під час обшуку у нього вилучили близько чотирьох кілограмів кокаїну, які він заховав у коробках з-під побутових товарів, а також мобільний телефон та транспортний засіб. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого «товару» становить близько тридцяти п’яти мільйонів гривень, — розповіли у поліції.

Іноземцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють спільників фігуранта.