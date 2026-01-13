Новини
Окупанти двічі атакували центр Одеси. Фото: ДСНС

Окупанти двічі атакували центр Одеси — постраждали п’ятеро осіб

13 січ 2026, 09:57
Армія Російської Федерації вночі 13 січня здійснила дві хвилі атак по центру Одеси.

Внаслідок двох ударів в обласному центрі пошкоджені житлові будинки та об'єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок та школа. На місцях прильотів влада розгорнула оперативні штаби, на місці працюють комунальні служби. Про це голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Пораненим, за словами очільника МВА, надають вся необхідну медичну допомогу.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що пожежі спалахнули в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем.

Ворожий обстріл пошкодив фасади та скління шести поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитячого садка, а також двох гаражів та дев’яти автомобілів.

Нагадаємо, вночі 13 січня російські окупанти обстріляли термінал «Нової пошти» у передмісті Харкова. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей, ще шестеро цивільних дістали поранення.

