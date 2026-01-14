Сполучені Штати Америки призупиняють видачу віз громадянам 75 країн. Фото:

Державний департамент США ухвалив рішення призупинити оформлення та видачу віз у межах посилення імміграційного контролю. Нововведення запрацює 21 січня й діятиме невизначений термін. Візи не видаватимуть, зокрема, громадянам РФ, Ірану, Афганістану, Сомалі, Іраку, Ємену, Єгипту й Нігерії. Про це повідомило Fox News із посиланням на документи Держдепу.

Американським консульствам доручать відмовляти у видачі віз відповідно до американських законів. Відмова діятиме доти, доки Державний департамент США переглядає процедури перевірки та відбору.

У Вашингтоні пояснюють, що це передбачає більш жорстке застосування положення імміграційного законодавства про так зване public charge. Влада США хвилюється, що у майбутньому мігрант користуватиметься соціальною допомогою за рахунок американських платників податків.

З 21 січня заявника на візу перевірятимуть досить серйозно. Враховуватиметься вік, стан здоров’я, фінансове становище, знання англійської мови, попереднє використання державної допомоги або потенційна потреба у тривалому медичному догляді.

ЗМІ вказують, що у деяких випадках підставою для відмови у візі може стати навіть надмірна вага.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Єврокомісія заборонила росіянам видачу шенгенських мультивіз. Відтепер громадяни РФ не зможуть отримувати багаторазові шенгенські візи. Кожного разу, коли особи з російським паспортом плануватимуть поїздку до країн ЄС, їм доведеться подавати нову заявку на візу.

Джерело: Fox News