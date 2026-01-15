Андрій Єрмак не служить та не звертався до ТЦК з бажанням проходити військову службу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211471-iermak-ne-slujyt-ta-ne-zvertavsya-do-tck-z-bajannyam-doluchytysya-do-zsu-minoborony.html

Ракурс

Андрій Єрмак, колишній глава Офісу президента України, не перебуває у лавах Сил оборони України.

Єрмак не звертався до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо проходження військової служби. Екс-посадовець наразі не перебуває на військовій службі. Про це Міністерство оборони України повідомило у відповіді на депутатське звернення Ярослава Железняка.

Станом на момент розгляду депутатського звернення громадянин Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався, — йдеться у відповіді відомства.

Раніше в Службі зовнішньої розвідки відповіли, що Єрмак не перебуває на її об'єктах. А в Сухопутних військах ЗСУ на запит журналістів «Слідство інфо» дали відповідь, що екс-керівник офісу Зеленського не проходить службу у їхніх підрозділах.

Його брат — Денис Єрмак, який служить у Головному управлінні розвідки Міноборони, також поінформував, що щодо служби брат до нього не звертався.

Нагадаємо, 29 листопада, через кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявляв виданню New York Post, що вирушає на фронт.