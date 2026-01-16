Адам Кадиров розбився в ДТП у Грозному, він у важкому стані.

Кортеж Адама Кадирова, сина голови Чечні Рамзана Кадирова, потрапив у ДТП.

Наразі Кадирова-молодшого госпіталізували до лікарні у Чечні. Постраждалий у тяжкому стані, його реанімують. Не виключено, що його транспортують до Москви. Про це повідомило «Кавказ.Реалії» (служба «Радіо Свобода») з посиланням на два джерела. Інформацію про аварію за участю сина Кадирова розповсюджують й опозиційні чеченські пабліки.

Зазначається, що дороги до лікарні, де перебуває Адам Кадиров, перекриті.

Водночас рух NIYSO поінформував, що кортеж рухався на великій швидкості, після чого автомобілі зіткнулися.

Кількість постраждалих і стан Кадирова Грозний офіційно не підтверджував.

Як відомо, Адам Кадиров є секретарем Ради безпеки Чечні, начальником відділу гарантування безпеки та помічником свого батька, куратором з надання гуманітарної допомоги жителям Гази, а також куратором двох батальйонів, що воюють проти України.

Нагадаємо, Адаму Кадирову почали вручати нагороди й призначати на посади після того, як він побив у СІЗО обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавеля. А Рамзан Кадиров тоді «з гордістю» опублікував відео побиття його сином російського політв’язня.

Джерело: «Радіо Свобода»