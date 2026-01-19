Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Кількість постраждалих внаслідок ударів по Харкові зросла (ФОТО)

19 січ 2026, 20:34
999

У Харкові до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок роських авіаударів, завданих по місту сьогодні, 19 січня, вдень.

Також загинула 69-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що в постраждалих травми різного ступеня тяжкості, двох з них госпіталізували.

Крім того:

  • пошкоджено 30 приватних будинків;
  • один будинок зруйнований;
  • пошкоджено скління вікон в близько 10 багатоповерхових будинках;
  • пошкоджено сім автомобілів.

Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів, — додав Синєгубов.

Наслідки російських ударів по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів