Наслідки російських ударів по Харкову, фото: Олег Синєгубов
Кількість постраждалих внаслідок ударів по Харкову зросла (ФОТО)
У Харкові до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок роських авіаударів, завданих по місту сьогодні, 19 січня, вдень.
Також загинула 69-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що в постраждалих травми різного ступеня тяжкості, двох з них госпіталізували.
Крім того:
- пошкоджено 30 приватних будинків;
- один будинок зруйнований;
- пошкоджено скління вікон в близько 10 багатоповерхових будинках;
- пошкоджено сім автомобілів.
Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів, — додав Синєгубов.