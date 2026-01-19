Последствия российских ударов по Харькову, фото: Олег Синегубов

У Харкові до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок роських авіаударів, завданих по місту сьогодні, 19 січня, вдень.

Також загинула 69-річна жінка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що в постраждалих травми різного ступеня тяжкості, двох з них госпіталізували.

Крім того:

пошкоджено 30 приватних будинків;

один будинок зруйнований;

пошкоджено скління вікон в близько 10 багатоповерхових будинках;

пошкоджено сім автомобілів.