У Львові зменшують яскравість вуличного освітлення

Два ліхтарі увімкнені, один вимкнений — у Львові починають економити електроенергію

20 січ 2026, 14:30
У Львові через складну ситуацію з енергетикою в Україні змінюють підхід до освітлення міста.

Про це сьогодні, 20 січня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Ми зменшуємо яскравість вуличного світла. Рішення приймали разом із поліцією, щоб зберегти безпеку на дорогах і тротуарах, — зазначив він.

За словами Москаленка, світло працюватиме за принципом: два ліхтарі увімкнені, один — вимкнений.

Це дасть змогу зменшити навантаження на енергосистему. Місто не буде темним, але споживатиме менше електроенергії — до 30% менше на вуличному освітленні, — зазначив він.

Москаленко додав, що у Львові також вимкнене все декоративне освітлення — фасади, підсвітки будівель і храмів: там, де підсвітку забезпечують комунальні служби

Заступник мера також закликав бізнес зменшити або приглушити освітлення, вимкнути яскраві вивіски та рекламу.

Джерело: Ракурс


