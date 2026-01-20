Чорнобильську АЕС підключили до енергосистеми. Фото:

Чорнобильську АЕС заживили від обʼєднаної енергосистеми України.

Минулої ночі російська армія атакувала вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об'єктів Чорнобильської зони відчуження. Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження наразі не перевищує контрольних рівнів. Про це Міністерство енергетики 20 січня повідомило у Telegram.

Заявляється, що ЧАЕС забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами світла на випадок повторних атак. Зараз відсутня пряма загроза для населення та природи.

Енергетики та персонал Чорнобильської АЕС моніторять ситуацію у посиленому режимі.

Нагадаємо, 20 січня після російської атаки, постраждали кілька українських електричних підстанцій, які життєво важливі для ядерної безпеки. Зокрема, Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, також були пошкодженні лінії електропередач до інших «атомок».

А 1 жовтня 2025 року внаслідок російського обстрілу енергетичної інфраструктури об'єкти ЧАЕС були знеструмлені приблизно на три години. Тоді без електропостачання опинилися новий безпечний конфайнмент та сховище відпрацьованого палива. Світло на станції вдалося відновити того ж вечора.