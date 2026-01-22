Віталій Кличко, фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві наразі без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхівок.

Про це сьогодні, 22 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За минулу ніч підключили тепло до 227 будинків. Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня, — розповів він.

Кличко зазначив, що у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Комунальники й енергетики працюють цілодобово, щоб повернути в оселі киян тепло та світло, — додав мер Києва.

Нагадаємо, вчора, 21 січня, Кличко повідомив, що у Києві вночі розпочнуть подачу тепла у будинки, які через нещодавні російські обстріли залишилися без опалення. За його словами, для того, щоб тепло дійшло до домівок жителів міста, потрібно орієнтовно дві доби.