Російські FPV-дрони поранили трьох осіб у Запорізькій області

Армія Росії й надалі продовжує бити по Запорізькій області.

У п’ятницю, 30 січня, загарбники вдарили FPV-дронами по населених пунктах Запорізького району — селищах Кушугум і Комишуваха. Поранення отримали дві жінки віком 43 і 27 років та 49-річний чоловік. Постраждалі вже отримують необхідну медичну допомогу. Про це очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

У населених пунктах, які перебували під атаками, було зафіксовано пошкодження цивільних об'єктів. Вибухи пошкодили приміщення аптеки, а також два приватні автомобілі.

Нагадаємо, 30 січня російські загарбники обстріляли один із районів Херсона. Ворожий боєприпас влучив у проїжджу частину дороги, внаслідок чого уламками пошкодило маршрутний автобус. Загинув воді, а ще п’ятеро осіб дістали поранення.