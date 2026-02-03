Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: «Суспільне»

Ракурс

Російська армія 3 лютого вдарила по спальному району Запоріжжя.

Окупанти вдарили по місту у вечірній час, коли містяни саме їхали додому. Двоє людей загинули, а щонайменше сім дістали поранення. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 3 лютого повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що загинули 18-річні хлопець та дівчина. Трьох поранених госпіталізували. Одна 15-тирічна дівчина перебуває у вкрай важкому стані.

В ОВА наголосили, що росіяни майже добу безперервно цинічно атакують Запоріжжя та Запорізьку область.

Нагадаємо, 3 лютого російська армія влучила БпЛА типу Shahed на рівні п’ятого поверху житлового багатоповерхового будинку в Салтівському районі Харкова.

Наразі відомо про сімох постраждалих. П’ятеро жінок і двоє чоловіків перебувають у стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка госпіталізована.