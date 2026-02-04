Рашисти завдали ударів по Запоріжжю та Кривому Рогу

Росіяни атакували об’єкти інфраструктури Запоріжжя та Кривого Рогу, фото: «Укрінформ»

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 4 лютого, ввечері здійснили балістичну ракетну атаку на Кривий Рік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Ворог атакував об'єкт інфраструктури. Все розуміємо, всі працюють, — додав він згодом.

Також росіяни завдали удару по об'єкту інфраструктури у Запорізькій області, є займання. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни завдали удар по обʼєкту інфраструктури. Є займання. Попередньо, без постраждалих, — зазначив він.

Також сьогодні ввечері були помічені ворожі дрони, які рухалися в напрямку Запоріжжя. Наразі вони вже не фіксуються.

Нагадаємо, російські загарбники вчора, 3 лютого, ввечері завдали удару по спільному району Запоріжжя. Двоє людей загинули, ще щонайменше семеро дістали поранення.