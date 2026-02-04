Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n211876-55-tysyach-zagyblyh-ta-velyka-kilkist-znyklyh-bezvisty-zelenskyy-pro-vtraty-na-viyni.html

Ракурс

З початку російської війни проти України загинули 55 тис. українських солдатів. Водночас є велика кількість людей, які вважаються зниклими безвісти.

Про це в інтерв’ю французьким ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Le Monde.

В Україні офіційно на полі бою загинуло 55 тис. військових, як професійних, так і мобілізованих, — заявив він, додавши, що є також «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Видання зазначає, що Зеленський у лютому 2025 році повідомляв про понад 46 тис. убитих та 380 тис. поранених українських військових за час повномасштабного російського вторгнення.

В інтерв’ю Зеленський також торкнувся питання поточних переговорів в Абу-Дабі між делегаціями України, РФ та США.

Моя команда зараз веде переговори. Наш пріоритет — покласти край цій війні. І ми вдячні американцям, які сьогодні також перебувають в Абу-Дабі.

Одна з головних вимог Москви — щоб українські сили вийшли з підконтрольних їм районів на Донеччині.

Росія хоче, щоб ми покинули весь Донбас. З тих пір, як вони почали цю війну, вони не здобули жодної перемоги. І ми, українці, цілком усвідомлюємо ціну, яку коштує російській армії кожен метр, кожен кілометр цієї землі, — наголосив Зеленський. — Вони не рахують людей, які вмирають. Щоб завоювати східну Україну, це коштуватиме їм ще 800 тис. 000 трупів.

Якщо ми говоримо про заморожений конфлікт і зберігаємо відповідні позиції, це вже величезна поступка з нашого боку. Росіянам потрібна перерва. Якщо ми говоримо про демілітаризовану зону, ми повинні мати контроль над своєю стороною, — додав він.

Джерело: Le Monde