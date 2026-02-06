Армія РФ обстріляла собачий притулок у Запоріжжі й поранила багато тварин. Фото: МВА

Армія Російської Федерації завдали чергового удару по Запоріжжю.

У ході обстрілу окупанти пошкодили місцевий собачий притулок. Поранено тварин. Про це секретар Запорізької міської ради й виконувач обов’зяків мера Регіна Харченко 6 лютого повідомила у Facebook.

Внаслідок російської атаки було пошкоджено собачий притулок. Багато постраждалих песиків, — йдеться у повідомленні.

Чиновниця опублікувала відео з місця обстрілу. На кадрах видно розтрощені будівлі, вольєри і щонайменше одну загиблу тварину.

Зазначається, що комунальне підприємство «Побутовик» розвозить песиків по клініках, де чотирилапим надаватиметься необхідна допомога.

Нагадаємо, у ніч на 6 лютого російська армія атакувала безпілотниками обласний центр. Внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі поранення дістала одна людина. Також пошкоджені будівлі гаражного кооперативу одного з районів міста. Крім того, у місті вибиті вікна, зруйновані дахи й потрощені автівки.