Чадний газ від генератора вбив трьох людей на Одещині, фото: ДСНС

Троє людей загинули через отруєння чадним газом генератора на Одещині

13 лют 2026, 15:13
На Одещині троє людей — 29-річний чоловік та жінки віком 34 і 33 років — загинули внаслідок отруєння чадним газом від генератора.

Трагедія сталася у селі Скосарівка, Березівського району. Про це сьогодні, 13 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Як зʼясувалося, під час відсутності електроенергії вони користувалися генератором, який встановили всередині будинку. Вранці їх знайшли вже без ознак життя, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що недотримання дотримання правил безпеки під роботи з такою технікою може вартувати життя:

  • генератор під потрібно встановлювати тільки надворі щонайменше за 6 м від дверей і вікон;
  • під час роботи генератор виділяє чадний газ, що є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення.

