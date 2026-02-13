Новости
Ракурс
Угарный газ от генератора убил трех человек в Одесской области, фото: ГСЧС

Три человека погибли из-за отравления угарным газом генератора в Одесской области

13 фев 2026, 15:13
999

На Одещині троє людей — 29-річний чоловік та жінки віком 34 і 33 років — загинули внаслідок отруєння чадним газом від генератора.

Трагедія сталася у селі Скосарівка, Березівського району. Про це сьогодні, 13 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Як зʼясувалося, під час відсутності електроенергії вони користувалися генератором, який встановили всередині будинку. Вранці їх знайшли вже без ознак життя, — розповіли у відомстві.

У ДСНС наголошують, що недотримання дотримання правил безпеки під роботи з такою технікою може вартувати життя:

  • генератор під потрібно встановлювати тільки надворі щонайменше за 6 м від дверей і вікон;
  • під час роботи генератор виділяє чадний газ, що є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення.

Источник: Ракурс


