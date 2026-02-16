Семен Глузман, фото: Леся Харченко

Колишній радянський політв’язень, правозахисник Семен Глузман помер сьогодні, 16 лютого.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила його знайома Леся Харченко.

Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті і іронії, — зазначила вона.

Семен Глузман народився у 1946 році. У 1971 році він підготував незалежну заочну судово-психіатричну експертизу в справі правозахисника генерала Петра Григоренка, якою того було визнано психічно здоровим всупереч державній точці зору політичного режиму в СРСР, довів незаконність застосування проти генерала методів репресивної психіатрії, те, що він «психічнохворий».

Передусім за цю незалежну експертизу Семена Глузмана у 1972 році засудили до семи років концтаборів (у Пермській області), додатково йому дали 3 роки заслання у Тюменській області. Він відбував покарання разом із Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком та Левком Лук’яненком.

Семен Глузман був автором низки матеріалів, опублікованих «Ракурсом».