ППО України вночі збила 100 російських безпілотників. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212127-ukrayinska-ppo-vnochi-zbyla-100-rosiyskyh-bezpilotnykiv.html

Ракурс

Російська армія вночі атакувала Україну однією ракетою та 126 ударними БпЛА.

У ніч на 18 лютого ворог запустив з окупованого Криму балістичну ракету «Іскандер-М», а з шести напрямків — безпілотники типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів. Близько 80 із них були «шахедами». Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Протиповітряна оборона знешкодила 100 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Російська ракета та 23 ударних БпЛА влучили на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

У Дніпропетровській області, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вночі агресор атакував Нікопольський та Павлоградський райони. Обстріли призвели до пошкоджень приватних будинків, господарчих споруд та автомобіля у Червоногригорівській громаді Нікопольського району.

А в Павлоградському районі горів приватний будинок, але пожежу ліквідували. Також пошкоджені приватне підприємство, адміністративна будівля, гімназія та автомобілі. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 17 лютого завдали дронового удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинула жінка, а шестеро осіб дістали поранення. Серед постраждалих є двоє дітей.